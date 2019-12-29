اعتصام امام منزل محمد شقير واشكال بين المتظاهرين والقوى الامنية

اعتصم عدد من ​المتظاهرين​ امام منزل وزير الاتصالات في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​محمد شقير​ في ​الحمرا​، رفضا لتمديد عقود العمل في شركتي الخلوي ال "ام.تي.سي" و"الفا"، وهم ويرددون شعارات "لا تمديد ولا تجديد". وقد حصل اشكال بين المتظاهرين وحرس منزل الوزير محمد شقير.

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