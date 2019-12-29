فقدان شابين في البحر مقابل معمل الجية

تقوم عناصر من ​وحدة الانقاذ البحري​ التابعة للدفاع المدني بعمليات بحث وتفتيش في البحر مقابل معمل ​الجية​ الحراري، بحثا عن شابين من هواة الغطس، قاما بعملية غطس لصيد السمك عند العاشرة من صباح اليوم على بعد حوالى كيلو متر في البحر مقابل معمل الجية، كانا على متن زورق يقوده احد الشبان، وعندما فقد اثرهما ابلغ وحدة الانقاذ، التي استنفرت على الفور وباشرت عناصرها منذ العاشرة صباحا بعمليات البحث عنهما، كما تم ابلاغ عناصر من ​القوى الامنية​ و​الجيش​ بالأمر، للمساعدة بأعمال البحث.

وعلم ان الشابين هما من التابعية الفلسطينية، ويقيمان في ​مدينة صيدا​.

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