شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة برلمانى: الصابون السائل يسبب السرطان.. وربات البيوت فى خطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد المسعود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرى الصحة والتموين، بشأن انتشار مصانع منظفات صناعية لا تلتزم بالموصفات القياسية ومنتجاتها مغشوشة تسبب أضرار صحية

وقال النائب، إنه انتشر فى الأسواق بكثرة هذه الأيام، وجود صابون سائل مغشوش، وغير مطابق للمواصفات، وله أضرار خطيرة خاصة على السيدات، حيث يصيبهم بأمراض جلدية قد تصل إلى السرطان الجلدي.

وأكد المسعود: "ملايين النساء المصريات معرضات للإصابة بأمراض جلدية خطيرة، لاسيما ربات البيوت اللائى يقضين أطول وقت ممكن فى أعمال المنزل، والذى يتطلب استخدام الصابون السائل بكثرة فى هذه الأعمال".

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ولفت عضو مجلس النواب، أن المركز القومى للبحوث حذر من انتشار الصابون السائل المغشوش، لكونه أحد أهم مسببات سرطان الجلد، لدى السيدات المصريات، مشددًا على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند استخدامه.

وعلق المسعود: "ليس السيدات فقط، ولكن حين يتم استخدام الصابون السائل فى غسل المواعين، فإن الماء لا ينقى الأدوات بشكل نهائى، ولكن يظل الصابون السائل عالقًا بها لفترات طويلة، ويتناوله مستخدمو تلك الأداة، وأشار إلى أنه وفق أطباء متخصصون، فإن الصابون السائل، هو أهم مسببات السرطان منها الجلد والقولون والمعدة.

كانت قد ذكرت بعض الدراسات الحديثة أن الصابون السائل يسبب السرطان، حيث يظل عالقا فى الأوانى حتى بعد الغسيل، مما يعرض شريحة كبيرة من أفراد المجتمع للإصابة به، وأشارت إلى أن الصابون السائل والمنظفات، تحتوى على الكلور والمبيضات، ما يتسبب فى العقم للنساء، إلى جانب سرطان الجلد، وأن استخدام المنظفات بشكل مفرط يسبب تدمير الميتوكوندريا فى خلايا الجسم؛ ما يؤثر بشكل سلبى على هرمون الإستروجين وبالتالى يضعف قدرة السيدات على الحمل، كما تحتوى بعض المنظفات على مادة التريكلوسان، تزيد من خطورة الإصابة بالسرطان، تأثيرات الجهاز المناعى، تأثيرات الجهاز العصبى، والحساسية أيضًا وتهيج الجلد.