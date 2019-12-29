شكرا لقرائتكم خبر عن طلب مناقشة بشأن سياسة دعم المرأة للحصول على البعثات العلمية الخارجية والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت النائبة، أن الرئيس السيسى أشار إلى أن دور المرأة فى بناء الوطن واستقراره له دور محورى، مشيرة إلى أن أهداف التنمية المستدامة تقوم على تدعيم استراتيجية المساواة بين الجنسين، وتعزيز التوازن بين الجنسين فى فرق البحث، من أجل سد الثغرات في مشاركة المرأة، وهو ما يساعد فى محتوى البحث والابتكار (R&I) على تحسين الجودة العلمية والأهمية المجتمعية للمعرفة والتكنولوجيا والابتكار، وتلتزم منظمات تمويل البحوث والمستفيدون من المنح، بتعزيز تكافؤ الفرص والمشاركة المتوازنة بين النساء والرجال على جميع المستويات فى فرق البحث والابتكار.
وأضافت شيرين فراج، أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تقوم بإلغاء دعم الأسرة للسيدات والأمهات، لمن حصلن منهن على بعثة خارجية، لاستكمال الدراسات العليا، وهو أمر ينافى استراتيجية التنمية المستدامة، وسياسة الدولة فى دعم المرأة، والحصول على حقها الكامل غير منقوص، وهو أمر وخلل جسيم، متسائلة: هل مطلوب من أم أن تترك أطفالها للسفر لاستكمال دراستها؟! أم أن تترك المنحة وتتنازل عنها؟!.
يذكر أن لجنة التعليم بمجلس النواب تناقش حاليا مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تنظيم البعثات والمنح الدراسية، ويتكون مشروع القانون من أربع أبواب في 32 مادة، حيث يتضمن الباب الأول التعريفات وأحكام عامة، ويتناول الباب الثاني تشكيل اللجنة التنفيذية للبعثات واختصاصاتها ويتناول الباب الثالث البعثات والمنح والإجازات الدراسية.
وتضمنت مواد شروط المبعوث، وضرورة اجتيازه الاختبار الشخصى، والتزام مكتب البعثات المختص بإبرام اتفاق مع جهة الابتعاث يتضمن كافة الحقوق والواجبات بين الطرفين، وكذا مع المبعوث أو الموفد وكذلك شروط منح الإجازات الدراسية، وتشكيل لجنة الإجازات الدراسية بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
كما تضمنت أحكام الباب أيضا التزامات الموفد، وما هو محظور عليه، وشروط وضوابط إنهاء البعثة، سواء المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية، وتضمنت أحكام الباب الرابع العقوبات.
كانت هذه تفاصيل خبر طلب مناقشة بشأن سياسة دعم المرأة للحصول على البعثات العلمية الخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.