القبض على عاطل أثناء إلقائه جثة عامل قتله بمساعدة 3 آخرين بمدينة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على عاطل أثناء إلقائه جثة عامل، متهم بقتله بمساعدة 3 أخرين بمدينة بدر.

البداية أنه أثناء مرور المقدم محمد صقر، رئيس مباحث قسم شرطة بدر، والنقباء محمد الدالي ومحمد الديب، وأحمد القاضي، ضباط مباحث القسم، بطريق جنيفة دائرة القسم تلاحظ لهم قيام أربع أشخاص مستقلين سيارة ماركة نيسان صني فضي اللون، يقومون بإلقاء أحد الأشخاص بجانب الطريق، وفور مشاهدتهم للقوات قاموا بالعدو، إلا أن تمكنوا من ضبط أحدهم ويدعى"منصور"، عاطل، وبحوزته سلاح أبيض سكين، عليه آثار دماء، وحبل أبيض اللون، وتمكن باقي المتهمين من الفرار مستقلين السيارة المشار إليها.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم العميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، لكشف غموض الواقعة.

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وبمناظرة الجثة تبين أنها لذكر وبها إصابات عبارة عن 3 طعنات بالرقبة، وطعنة بالبطن، وجرح بالكتف الأيسر، وتبين أنه يدعى "عباس" عامل، بالعاصمة الإدارية.

وبمواجهة المتهم المضبوط أمام العقيد وائل عرفان، مفتش المباحث، اعترف بأنه وراء ارتكاب واقعة قتل المجني عليه بالاشتراك مع المتهمين الهاربين باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وأضاف بأنه نظراً لوجود خصومة ثأرية بينه وبين المجني عليه لسابقة قيام والد الأخير، ويدعى محمد صاحب سوبر ماركت بقتل نجل شقيق المتهم، ويدعى "أشرف"، صاحب سوبر ماركت، بسبب خلافات فيما بينهم حول العمل، والمحرر بشأنها المحضر رقم 1632 لسنة 2019م إداري مركز المنشأة / سوهاج بتاريخ 21/4/2019م وعقب علمه بمكان تواجد المجني عليه استعان بباقي المتهمين وقاموا باستدراجه من محل عمله وتوثيقه باستخدام الحبل المضبوط وتعدوا عليه بالضرب بالسلاح الأبيض محدثين إصابته التي أودت بحياته، وكانوا في سبيلهم للتخلص منه بمكان الضبط.

تم تحرير المحضر اللازم، وأمر اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، بإحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.