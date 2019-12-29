تحرير 1500 مخالفة خلال حملات تموينية في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:
قال المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، إنه جرى شن حملات تموينية مكثفة بدائرة المحافظة خلال الفترة من 1 وحتى 27 ديسمبر الجاري حفاظًا على حقوق المواطنين.
وأوضح أنه جرى تحرير 1532 محضرًا متنوعًا تنوعت بين "484 محضر مخالفات مخابز لنقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات، و630 محضرًا لمحطات ومستودعات المواد البترولية.
وأضاف أنه جرى تحرير 418 محضرًا لمحلات لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وبيع منتجات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية
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