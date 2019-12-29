"محاسبة النفس".. وزير الأوقاف يوجه 7 نصائح للعمل بها في العام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، 7 نصائح للعمل والاسترشاد بها، مع حلول العام الميلادي الجديد.

وتمثلت النصائح التي وجهها وزير الأوقاف- حسب بيان- فيما يلي:

١- محاسبة النفس على ما قدمت خلال عام مضى، فما كان من خير حمدنا الله عز وجل، وسألناه الثبات على الحق والمزيد من عمل الخير، وما كان غير ذلك بادرنا بالتوبة النصوح.

٢- التشمير عن ساعد الجد في خدمة الوطن، والوعي بالتحديات التي تواجهنا، والاستعداد للتضحية في سبيله، والعمل على كل ما يسهم في قوته وعزته بالبناء والتعمير ، والجد والاجتهاد وإتقان العمل.

٣- التخطيط الجيد على المستوى الشخصي والمؤسسي لعام قادم، مع حسن ترتيب الأولويات، وبناء الخطط العملية الطموحة والقابلة للتنفيذ معًا.

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٤- إدراك الواقع وطبيعته ومتغيراته، والأخذ بآليات التعامل العلمية العصرية معه.

٥- العمل معًا على ترسيخ فقه العيش المشترك والمواطنة المتكافئة بين أبناء الوطن جميعا دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس، وتعميق معاني ومفاهيم الولاء والانتماء الوطني.

٦- مسابقة الزمن في الإنجاز، والعمل المستمر على تطوير الذات واكتساب مزيد من الخبرات، فكل عام لا تتطور فيه ذاتك أو تتوقف فيه عن التطوير يسبقك العالم بعشرة أعوام وربما مائة عام أو حتى يتجاوزك الزمن في عالم شديد التطور شديد التسارع، لا يتنظر الواقفين ولا المترددين ولا غير المقتحمين.

7- مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، والحرص على مرضاته سبحانه وتعالى، والثقة بما عنده أوثق مما هو في أيدينا.

ودعا وزير الأوقاف، المولى عز وجل أن يجعل العام الميلادي الجديد، عام عز وأمن واستقرار لمصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.