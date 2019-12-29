ألمانيا تدعو إلى "هدنة دائمة" في إدلب السورية

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى هدنة عاجلة في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.

وصرح ماس لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية، الأحد، بأن "الوضع الإنساني في إدلب يعد كارثيا بالفعل... ويزداد سوءا على الدوام بسبب المعارك".

وأضاف الوزير الألماني: "عشرات الآلاف في حالة نزوح، في ظل أحلك الظروف، وفي منتصف فصل الشتاء. هناك حاجة لإنهاء عاجل للهجمات ولهدنة دائمة".

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يشار إلى أنه تم إجبار أكثر من 235 ألف شخص على النزوح بسبب الضربات الجوية على شمال غربي سوريا، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

وشددت سورية وروسيا الهجمات على مناطق المعارضة المسلحة في إدلب منذ بداية ديسمبر الجاري.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حذر من موجة هجرة جديدة صوب أوروبا في ظل الهجمات العنيفة.

وبدأت العملية العسكرية ضد المعارضة المسلحة في إدلب في أبريل الماضي.