مسئول بحريني: العلاقات مع مصر مميزة

أكد صالح بن عيسى بن هندي المناعي، مستشار ملك البحرين لشؤون الشباب والرياضة، اليوم الأحد، على عمق العلاقات المميزة والمثمرة بين البحرين ومصر، والاتفاقيات الاستثنائية التي كانت ولا تزال مستمرة بينهما في مجال الشباب والرياضة والبرامج النوعية المشتركة،

وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



جاء ذلك خلال لقاء المسؤول البحريني اليوم، مع سفير مصر لدى البحرين يـاسر شعبان حيث بحثا أوجه التعاون المشتركة، وذلك حسبما أفادت وكالة

الأنباء البحرينية (بنا).



أثنى المناعي على الإنجازات الكبيرة التي حققها البلدان من خلال التعاون في المجالات الشبابية والرياضية فيما أشار السفير المصري لعمق العلاقات البحرينية المصرية والتاريخ الطويل الزاهر ما بين البلدين الشقيقين.. مؤكدًا على العمل بكل تفانٍ لتوطيد التعاون في المجالات الشبابية والرياضية والارتقاء بها إلى رحاب أكبر.

