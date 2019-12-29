هدوء حذر يعود إلى جبهات إدلب عقب اشتباكات الأمس

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان هدوءًا نسبيًا تشهده عموم منطقة (بوتين – أردوغان) ولا سيما محاور القتال في الريف الإدلبي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



أشار المرصد، على موقعه الإلكتروني اليوم الأحد، إلى تغيب طائرات النظام وروسيا عن أجواء المنطقة منذ منتصف الليل وحتى اللحظة بالتزامن مع سقوط أمطار غزيرة، بينما تشهد محاور التماس شرق

وجنوب شرق إدلب، استهدافات متبادلة بالقذائف والرشاشات الثقيلة بين القوات الحكومية وبين فصائل المعارضة المسلحة من جهة أخرى.



رصد المرصد السوري، مساء أمس، تناوب طائرات حربية روسية عدة على قصف الأطراف الجنوبية لمدينة سراقب بصواريخ شديدة الانفجار؛ وبذلك يرتفع عدد الغارات على كل من معصران

والدير الشرقي إلى 13 على صعيد متصل قصفت قوات النظام البرية قرى جبل شحشبو بريف حماة الشمالي ، ومحاور ريف إدلب الجنوبي كما دارت اشتباكات عنيفة على محور بلدة موقة دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.



ووثق المرصد السوري خلال يوم أمس مقتل 36 عنصرًا من الفصائل الجهادية وقوات النظام جراء الاشتباكات في ريف إدلب، إذ قتل 27 عنصرًا من قوات النظام، بينما قتل 9 مقاتلين من العناصر المسلحة.

