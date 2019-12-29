بإجمالي 196 مليار درهم.. محمد بن راشد يعتمد موازنة دبي لـ3 أعوام

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأحد، أن الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي، اعتمد دورة موازنة لثلاثة أعوام، من عام 2020 وحتى 2022، بإجمالي نفقات 196 مليار درهم.

ووفقًا للوكالة تعد موازنة العام المالي 2020 الأكبر في تاريخ دبي بإجمالي نفقات 66.4 مليار درهم (18.1 مليار دولار)، لتلبية طموحات الإمارة في تحفيز الاقتصاد الكلي ودعم

إقامة "إكسبو 2020 دبي" لتكون الدورة الاستثنائية والأبرز في تاريخ أضخم معارض العالم وأعرقها.

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وقال عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، اليوم الأحد إن دبي "تطور خطتها المالية سنويا، لإتاحة محفزات اقتصادية ذات أثر في جذب مزيد من الاستثمارات

والعمل على تحسين مركز تنافسية الإمارة، وتنفيذ استحقاقاتها ومستهدفاتها من الخطة الاستراتيجية 2021 وما بعدها".

وأضاف أن انتهاج حكومة دبي نهج التخطيط المالي متوسط الأجل لثلاث سنوات وإعلان خطة مالية هي الأولى في تاريخها، جاء تنفيذا لرؤية محمد بن راشد وتوجيهات حمدان بن محمد بن راشد.

وحجم ميزانية العام المقبل أعلى من ميزانية 2019 البالغة 56.8 مليار درهم والتي كانت تزيد زيادة بسيطة عن 2018 ، بحسب مسودة ميزانية العام الماضي.