مظاهرات في لبنان تحث دياب للاعتذار عن تشكيل الحكومة

عاد المتظاهرون في لبنان، اليوم الأحد، إلى الاعتصام أمام منزل رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، وذلك في اليوم الـ74 من الاحتجاجات التي يشهدها لبنان.
وفقًا لشبكة سكاي نيوز الأخبارية، يريد المحتجون من وراء هذا الاعتصام مطالبة دياب بالاعتذار عن تشكيل الحكومة باعتباره جزءا من المنظومة الحاكمة التي رشحته، ويطالبونبرحيلها نظرا لتورطها في الفساد، كما يقولون.
وقال المحتجون في بيان إنه "لا حل دستوريا إلا باعتذار حسان دياب شخصيا، ولهذا قررنا ان نضغط عليه شخصيا بالاعتصام أمام منزله".
ودعا المتظاهرون إلى التجمع في الساحات، اليوم الأحد، تحت عناوين منها "أحدالمحاسبة" و"أحد استعادة الأموال المنهوبة"، لمواصلة الضغط على الطبقة السياسية.
ودعت حركة "لحقي"، وهي إحدى المجموعات الأساسية في الاحتجاجات اللبنانية "إلى التظاهر نهار الأحد الأخير من هذا العام، تحت عنوان أحد المحاسبة في جميع ساحات لبنان وفي ساحة رياض الصلح في بيروت".
وقالت إن هذه التظاهرات تأتي "تأكيداً على ضرورة الاستمرار بالنضال حتى محاسبة كل المنظومة الحاكمة لما ارتكبته من هدر وسرقة وظلم اجتماعي".
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