أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسام الصالحي أهمية قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن فتح تحقيق في ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في الأرض الفلسطينية ، ولكنه أشار إلى أن هذا القرار وحدة لن يوقف ممارسات وانتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال الصالحي ـ في تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الأحد) ـ : "إن قرار المحكمة الجنائية بالتأكيد يخيف إسرائيل ولكنه وحده لا يكفي لوقفممارساتها ضد الشعب الفلسطيني"..متهما في الوقت نفسه إسرائيل بالتهرب من استحقاقات تحقيق الجنائية الدولية.
وأكد ضرورة الاستمرار في النضال ومقاومة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بعدما تحرك وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت إلى تبني خطة من شأنها تعزيز سيطرة إسرائيل على "المنطقة ج" في الضفة الغربية المحتلة.
ويأتي هذا في الوقت الذي حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة التوجهات الإسرائيلية التوسعية
ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق (أ) و(ب) و(ج).
وتمثل المناطق (أ) 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، أما المناطق (ب) فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.
أما المناطق (ج) والتي تمثل 61% من مساحة الضفة تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية ؛ ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.
كانت هذه تفاصيل خبر بسام الصالحي: قرار الجنائية الدولية لا يكفي لوقف ممارسات إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.