القبض على المشتبه به في عملية الطعن بمنزل حاخام بنيويورك

ألقت الشرطة الأمريكية في نيويورك القبض على المشتبه به في تنفيذ عملية الطعن، التي استهدفت حاخام وأشخاص آخرين في منزل قرب معبد يهودي بضواحي نيويورك، وفقًالموقع روسيا اليوم .
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين محليين أن الشرطة فتحت تحقيقا لتحديد حيثيات وأسباب الحادث.
وأصيب حاخام و5 أشخاص آخرين في عملية طعن في وقت متأخر من يوم أمس السبت، في منزل حاخام بولاية نيويورك، قبل أن يفر الجاني من موقع الجريمة.
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