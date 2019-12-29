القبض على المشتبه به في عملية الطعن بمنزل حاخام بنيويورك

ألقت الشرطة الأمريكية في نيويورك القبض على المشتبه به في تنفيذ عملية الطعن، التي استهدفت حاخام وأشخاص آخرين في منزل قرب معبد يهودي بضواحي نيويورك، وفقًا لموقع روسيا اليوم . لموقع روسيا اليوم . وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين محليين أن الشرطة فتحت تحقيقا لتحديد حيثيات وأسباب الحادث. Advertisements ولم يعلن حتى الآن عن هوية الملقى القبض عليه. ولم يعلن حتى الآن عن هوية الملقى القبض عليه. وأصيب حاخام و5 أشخاص آخرين في عملية طعن في وقت متأخر من يوم أمس السبت، في منزل حاخام بولاية نيويورك، قبل أن يفر الجاني من موقع الجريمة.

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