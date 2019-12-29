تحذيرات في الكويت من زلزال مدمر

حذرت فريال بوربيع، خبيرة الجيولوجيا الكويتية، من زلزال مدمر سيضرب الكويت، مشيرة إلى أن الزلازل الخفيفة والمتوسطة التي تعرضت لها الكويت وبعض جيرانها تعتبر مؤشرًا على قدوم زلزال كبير، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
نقلت صحيفة "الرأي" عن بوربيع قولها: "تكرار حدوث زلازل صغيرة، أو متوسطة القوة، سواء فيالكويت، أو في جوارها، على حزام زاغروس، يجب ألا يمر مرور الكرام، لأن ذلك نذير بحدوث الزلازل القوية والمدمرة".
ولفتت الخبيرة إلى أن عموم الناس يعتقدون أن الكويت في مأمن من مخاطر الزلازل، ويرجع السبب في هذا الاعتقادإلى أن تاريخ الكويت لم يسجل زلازل قوية مدمرة فيها، إلا أن المتخصصين لهم رؤية مختلفة تعتمد على دراساتهم للتاريخ الجيولوجي، وكذلك على تسجيلات الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، التي بدأ تشغيلها منذ مارس 1997.
وسجلت العديد من الزلازل المتوسطة والصغيرة، التي تقع مراكزها داخل الكويت إضافة إلى زلازل حزام زاغروس الممتد من جنوب غربي إيران إلى شرق تركيا، عبر العراق.
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