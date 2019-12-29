لأول مرة… متظاهرون يوقفون إنتاج حقل نفطي منذ بدء الاحتجاجات في العراق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 ديسمبر 2019 01:14 مساءً - مشاركة توقف الإنتاج في حقل «الناصرية» النفطي في جنوب العراق، اليوم (السبت)، بعدما قطع متظاهرون ضد الحكومة إمكانية الوصول إليه، وفق ما قالته مصادر لوكالة الصحافة الفرنسية. وهي أول مرة يتوقف فيها الإنتاج في حقل نفطي في العراق منذ بدء المظاهرات غير المسبوقة المناهضة للحكومة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول). وتوقف الإنتاج، أمس (السبت)، حين قام متظاهرون بقطع الطرق المؤدية إلى الحقل النفطي، مطالبين بوظائف، وفق ما أفادت مصادر في الشرطة. المزيد من الأخبار عملية طعن جماعية بمعبد يهودي في نيويورك.. وسقوط ضحايا مقتل 22 شخصا في حادث سير مروع في محافظة بورسعيد في مصر وأكدت مصادر نفطية محلية وقف الإنتاج، فيما رأى خبراء أن ذلك لن يكون له تأثير كبير على الإنتاج والصادرات العراقية إنْ لم يستمر طويلاً. ويصل إنتاج حقل «الناصرية» الواقع على مسافة نحو 300 كلم جنوب بغداد إلى مائة ألف برميل في اليوم عادةً.

ولفت المسؤولون إلى أن المباني الإدارية التابعة للشركة الوطنية المشغّلة للحقل مغلقة منذ خمسين يوماً في سياق حملة العصيان المدني التي تشلّ جزءاً كبيراً من جنوب العراق.

ويشهد العراق حركة احتجاجية مناهضة للحكومة مستمرة منذ ثلاثة أشهر، تتركز في العاصمة بغداد ومدن جنوبية عدة، حيث يقوم المتظاهرون باعتصامات تستهدف الطرقات الرئيسية والبنية التحتية الحكومية، بما في ذلك الحقول النفطية، في بلد يعد ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة «أوبك». والعراق هو خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، ويصدّر نحو 3,4 مليون برميل يومياً من ميناء البصرة.

وتعتمد الحكومة العراقية بشكل كامل تقريباً على عائدات النفط التي تشكل 90% من ميزانية البلاد، فيما أشار محللون إلى أن أي ضربة للصادرات قد تكون «كارثية» على البلاد.

ورغم الثروة النفطية الهائلة، يعيش واحد من بين خمسة أشخاص في العراق تحت خط الفقر، وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب 25%، حسب البنك الدولي. المصدر A.F.P

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