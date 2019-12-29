كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 17 من رجال الميليشيا المحليين في شمال أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول أفغاني، اليوم الأحد، إنه أسفر هجومًا لطالبان في شمال أفغانستان عن مقتل 17 من رجال الميليشيا المحليين، وفقا لما أوردته وكالة اسوشيتد برس.

وقال جواد الهاجري المتحدث باسم حاكم ولاية تخار حيث وقع الهجوم في ساعة متأخرة يوم السبت، إن الهجوم استهدف فيما يبدو قائد ميليشيا محلي فر من دون أن يصاب بأذى. عادة ما تعمل الميليشيات الأفغانية المحلية في المناطق النائية، وتخضع إما لوزارتي الدفاع أو الداخلية.

وأعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد مسؤوليته عن الهجوم. وجاء الهجوم حتى بعد تصريح مسؤولو طالبان لوكالة أسوشيتيد برس أن وقف إطلاق نار مؤقت على مستوى البلاد قد يكون قيد التنفيذ.

وكانت حركة طالبان قد رفضت من قبل جميع عروض وقف إطلاق النار من جانب الحكومة الأفغانية، باستثناء هدنة استمرت ثلاثة أيام في يونيو 2018 بسبب عطلة عيد الفطر.

سيستمر اقتراح وقف إطلاق النار الحالي من أسبوع إلى 10 أيام. خلال ذلك الوقت، سيتم توقيع اتفاق سلام مع الولايات المتحدة، كما قال مسؤولو طالبان. ستتبع المحادثات بين الأفغان على جانبي النزاع لاتخاذ قرار بشأن شكل أفغانستان بعد الحرب.

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قال مسؤولو طالبان إن مجلس شورى طالبان يناقش حاليا ما إذا كان سيقبل اقتراح وقف إطلاق النار الأمريكي. تحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام، لكنهم كانوا على دراية بالمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.

يوم الاثنين، قتل جندي أمريكي اثناء قتال في مقاطعة قندوز الشمالية، واعلنت طالبان مسئوليتها عن التفجير الذي وقع على جانب الطريق واستهدف القوات الأمريكية والأفغانية في قندوز.

في اليوم التالي، أسفر هجوم لطالبان على نقطة تفتيش عن مقتل سبعة من جنود الجيش الأفغاني على الأقل في إقليم بلخ الشمالي.

كما قتل ستة جنود أفغان آخرين في نفس المقاطعة يوم الخميس في هجوم على قاعدة للجيش. وقُتل ما لا يقل عن 10 جنود أفغان يوم الجمعة في هجوم على نقطة تفتيش في ولاية هلمند الجنوبية.

كثيرا ما تستهدف طالبان القوات الأفغانية والقوات الأمريكية، وكذلك المسؤولين الحكوميين. لكن العشرات من المدنيين الأفغان قُتلوا أيضًا في تبادل لإطلاق النار أو بواسطة قنابل مزروعة على الطريق زرعها متشددون.