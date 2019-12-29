كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة إلى زعيمة تايوان بشأن الصين: "لا تصدقوا الشيوعيين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت زعيمة تايوان "تساي إنج ون"، نقلًا عن رسالة من شاب من هونج كونج يناشد فيها الناس "عدم تصديق الشيوعيين"، أن طريقة الحياة الديمقراطية للجزيرة في خطر منالذي تشكله الصين على تايوان.

واحتلت أشهر الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج الخاضعة للحكم الصيني مركز الصدارة في تايوان قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجري في 11 يناير مع تحذير تساي بشكل خاص من أن تايوان ستكون التالية إذا ما خضعت للضغوط الصينية وقبلت حكم بكين.

وقرأت المتحدثة في مناظرة رئاسية متلفزة، مقتطفات من خطاب قالت إنها استلمتها من شاب في هونغ كونغ. ولكن لم تذكر اسم الشخص ولا تقول متى كتب الخطاب.

كما قرأت تساي من الرسالة "أطلب من أهل تايوان ألا يؤمنوا بالشيوعيين الصينيين، ولا يؤمنون بأي مسؤول موالي للشيوعية، ولا يقعون في فخ أموال الصين".

ونقل تساي عن الخطاب قوله إن أهالي تايوان مروا بصدماتهم الخاصة بموجب الأحكام العرفية قبل تبني الديمقراطية ويشهدون الآن "نهاية هونج كونج".

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وقالت تساي إنها تريد قراءة الرسالة لتذكير الناس بأهمية تصويتهم الشهر المقبل.

وأضافت "في 11 يناير، يمكن أن يقرر التصويت بين أيدينا ما إذا كانت طريقة حياتنا الديمقراطية اليوم يمكن أن تستمر. مضيفةً، العالم كله يراقب ما ستفعله تايوان يوم 11 يناير". "

وتدعي الصين أن تايوان هي أراضيها الخاصة، وتُخضع لسيطرتها بالقوة إذا لزم الأمر. وتقول تايوان إنها دولة مستقلة جمهورية.

وأوضحت الصين إنها ستدير تايوان في ظل نموذج "دولة واحدة ونظامان" - كما هو مستخدم في هونغ كونغ - مما يمنحها درجة عالية من الحكم الذاتي.

ورفضت تساي وخصمها الرئيسي هان كو يو من حزب الكومينتانغ، الذي يؤيد العلاقات الوثيقة مع الصين، هذا النموذج، على الرغم من أن تساي قد صورت مرارًا هان على أنه يدعمه.