كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على مشتبه به في عملية الطعن الجماعي بنيويورك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الشرطة الأمريكية، ألقت القبض على المشتبه به في تنفيذ عملية طعن جماعي، التي استهدفت حاخام وأشخاص آخرين في منزل قرب معبد يهودي بضواحي نيويورك.

وقال مسؤولون محليون، إن الشرطة فتحت تحقيقا لتحديد حيثيات وأسباب الحادث. ولم يعلن حتى الآن عن هوية الملقى القبض عليه.

واعلنت الشرطة إصابة حاخام و5 أشخاص آخرين في عملية طعن في وقت متأخر من يوم أمس السبت، في منزل حاخام بولاية نيويورك، قبل أن يفر الجاني من موقع الجريمة.

وقد تعرض عدة أشخاص، صباح اليوم الأحد، للطعن في منزل قريب من معبد بمدينة مونسي بنيويورك بالولايات المتحدة.

وقال ستيف ليبرمان مراسل جورنال نيوز في مقاطعة روكلاند، إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص تعرضوا للطعن قبيل الساعة العاشرة مساء قرب معبد في فورشاي رود في مونسي. وقال ليبرمان إن الشرطة المحلية قامت بتمشيط المنطقة، نقلًا عن وكالة رويترز.