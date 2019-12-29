كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. العثور على رسائل تثبت إدانة الحوثيين في تفجير الضالع باليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت قوات الحزام الأمني في محافظة الضالع اليمنية، القبض على 3 من عناصر ميليشيات الحوثي بالقرب من الهجوم الصاروخي الذي استهدف حفا تخريج عسكريين.

وذكرت قناة العربية، أن قوات الحزام الأمني، عثرت على رسائل تثبت إدانة الحوثيين في تفجير الضالع.

وقد اتهمت مصادر يمنية، الحوثيين بشن الهجوم الصاروخي على العرض العسكري في المحافظة.

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وقال المسؤول الإعلامي لجبهة الضالع، إن الهجوم الصاروخي، استهدف حفل تخرج قوات الحزام الأمني في ملعب الصمود بمدينة الضالع.

وقتل 9 أشخاص وأصيب العشرات، جراء هجوم صاروخي على حفل تخريج لعسكريين في محافظة الضالع.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود قولهم، إن تفجيرا وقع بالقرب من منصة للضيوف أثناء الحفل.