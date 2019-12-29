أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

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أخبار عاجلة الآن || المتظاهرون العراقيون يلوّحون بإجراءات تصعيدية

نظم المتظاهرون العراقيون، اليوم الأحد، اعتصامات في ساحة التربية وسط مدينة كربلاء، كما خرجت تظاهرات من ساحة التحرير، باتجاه منطقتي الكرادة والجادرية. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || قتلى وجرحى في هجوم صاروخي باليمن

أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها، بسقوط عدد من القتلى والجرحى، جراء هجوم صاروخي على حفل تخريج لعسكريين في الضالع باليمن. أخبار عالمية عاجلة اليوم || اجتماع عاجل لزعيم كوريا الشمالية مع قيادات حزبه

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الأحد، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، جمع القادة الرئيسيين لحزب العمال (الحاكم) وذلك قبل انقضاء مهلة كان قد منحها لواشنطن.

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