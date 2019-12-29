كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر يمنية: الحوثيون وراء الهجوم الصاروخي في الضالع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت مصادر يمنية، اليوم الأحد، الحوثيين بشن الهجوم الصاروخي على العرض العسكري في محافظة الضالع.

واستهدف الهجوم الصاروخي، حفل تخرج قوات الحزام الأمني في ملعب الصمود بمدينة الضالع.

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وأعلنت وسائل إعلام محلية، سقوط عدد من القتلى والجرحى، جراء هجوم صاروخي على حفل تخريج لعسكريين في محافظة الضالع.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود قولهم، إن تفجيرا وقع بالقرب من منصة للضيوف أثناء الحفل.