كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول فيديو للهجوم الصاروخي على حفل تخريج لعسكريين باليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد اللحظات الأولى للهجوم الصاروخي الذي استهدف حفل تخرج عسكريين في محافظة الضالع باليمن.

وذكر المسؤول الإعلامي لجبهة الضالع، أن الهجوم الصاروخي، استهدف حفل تخرج قوات الحزام الأمني في ملعب الصمود بمدينة الضالع.

وقد أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأحد، بسقوط عدد من القتلى والجرحى، جراء هجوم صاروخي على حفل تخريج لعسكريين في محافظة الضالع.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود قولهم، إن تفجيرا وقع بالقرب من منصة للضيوف أثناء الحفل.

