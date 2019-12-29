كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى بهجوم صاروخي استهدف عرضا عسكريا في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها، بسقوط عدد من القتلى والجرحى، جراء هجوم صاروخي على حفل تخريج لعسكريين في الضالع باليمن.

وقال المسؤول الإعلامي لجبهة الضالع، ماجد الشعيبي، إنه يعتقد أن الانفجار ناتج عن هجوم صاروخي، استهدف حفل تخرج قوات الحزام الأمني في ملعب الصمود بمدينة الضالع.