كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول: تركيا لن تنسحب من مواقع الجيش في إدلب السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الدفاع التركي، أن تركيا لن تنسحب من مراكز المراقبة في محافظة إدلب معقل المتمردين السوريين والتي شهدت زيادة في أعمال العنف التي تقوم بها قوات النظام بدعم من الغارات الجوية الروسية.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، في تعليقات نشرت، اليوم الاحد، على حساب وزارة الدفاع على "تويتر": "نحن نحترم الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع روسيا ونتوقع أن تلتزم روسيا بهذا الاتفاق".

وأضاف وزير الدفاع التركي: "لن نفقد بأي حال مواقع التفتيش الإثني عشر هذه ولن نتركها هناك".

جاءت تصريحاته، خلال زيارة مع كبار قادة الجيش إلى محافظة هاتاي الجنوبية على الحدود السورية لتفقد القوات التركية يوم السبت.

تم إنشاء هذه المراكز بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر 2018 بين حليف النظام السوري موسكو وأنقرة، الذي يدعم المتمردين، لتجنب قيام حكومة سورية شاملة في إدلب.

حاصرت القوات الحكومية واحدًا من 12 مركز مراقبة تركيًا في محافظة إدلب يوم الاثنين بعد أن اجتاحت مناطق مجاورة في محاولة لاتخاذ آخر معارضة للمعارضة ، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

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تضغط تركيا، التي تشعر بالقلق من موجة جديدة من اللاجئين من منطقة إدلب، من أجل التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، حيث أرسلت وفداً إلى موسكو يوم الاثنين.

تأتي زيارة "آكار" للجنود في المنطقة الحدودية في الوقت الذي تستعد فيه تركيا أيضًا لإرسال قوات لدعم الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس ضد الجيش الليبي القوي خليفة حفتر.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، إن أنقرة سترد على دعوة من حكومة الوحدة الوطنية الليبية وأن البرلمان التركي سيصوت على اقتراح بإرسال قوات بمجرد عودته من العطلة في وقت مبكر من الشهر المقبل.

وقعت أنقرة في نوفمبر اتفاق تعاون أمني وعسكري مع حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، لكن من أجل إرسال قوات، يحتاج البرلمان إلى التصويت على اقتراح مثلما يفعل مع العراق وسوريا.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، نقلاً عن مصادر في حزب "أردوغان" الحاكم، أنه يمكن تقديم الجدول الزمني ويمكن تقديم الاقتراح إلى مكتب رئيس البرلمان يوم الاثنين.

وأضافت، أن الجمعية العامة قد تصوت على هذا الاجراء في جلسة غير عادية يوم الخميس.