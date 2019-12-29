كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاحتجاجات العراقية.. مقتل شرطي وإصابة متظاهرين في كربلاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل أحد عناصر الشرطة العراقية، وأصيب 4 متظاهرين بحالات اختناق جراء استنشاق الغازات المسيلة للدموع بعد مصادمات ليلية بين المتظاهرين والقوات الأمنية وسط مدينة كربلاء 118كم جنوبي بغداد.

وعثرت قوات الشرطة العراقية، في وقت مبكر اليوم الأحد، على جثة أحد عناصر الشرطة وعليها أثار رصاص حي قرب جسر الضريبة فيما أصيب 4 من المتظاهرين بحالات اختناق جراء استنشاق الغازات المسيلة للدموع بعد أن استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لتفريق المظاهرات الاحتجاجية وسط كربلاء الليلة الماضية".

وقد أفادت وكالة الأنباء الألمانية، بأن آلاف المتظاهرين تجمعوا في ساحة التربية للشهر الثالث على التوالي في إطار المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي.

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وفي سياق متصل، نظم المتظاهرون العراقيون، اليوم الأحد، اعتصامات في ساحة التربية وسط مدينة كربلاء، كما خرجت تظاهرات من ساحة التحرير، باتجاه منطقتي الكرادة والجادرية اللتين تضمان مقار حزبية عدة، وذلك في آخر تطورات التظاهرات في بغداد والمحافظات الجنوبية.

واستمر المتظاهرون بتطويق شركة نفط ذي قار وطالبوا بفتح تعيينات لأبناء المحافظة.

وأطلق المئات من طلاب جامعة الكوفة، في محافظة جنوب العراق، مناطيد صغيرة في الهواء تحمل أسماء قتلى التظاهرات العراقية، وقال منظمو هذه الفعالية إن الهدف منها هو إيصال رسائل سلمية عن تظاهراتهم.