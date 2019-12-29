“حرب الطاكسيات” في طنجة..بلغت حد التهديد بالأسلحة البيضاء!- فيديو

فيديو: يونس الميموني
عبر العشرات من سائقي سيارات الأجرة للنقل الحضري، أول أمس الجمعة، خلال وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الأمن في العوامة، عن استنكارهم من عدم احترام النقل القروي للخطوط المخصصة له.
وكشف السائقون أن سيارات الأجرة القروية تشتغل في أماكن مخصصة للنقل الحضري، ما اعتبروه محاولة لقطع أرزاقهم.
وأضاف المحتجون أنهم حاولوا مرارا حث زملائهم المشتغلين في وسائل النقل القروي على الالتزام بالخطوط المخصصة لهم، لكن طلبهم قوبل بالتهديد بواسطة الأسلحة البيضاء من طرف بعضهم.
وطالب سائقو سيارات الأجرة للنقل الحضري السلطات المختصة بالتدخل العاجل، من أجل الحد من هذه الظاهرة، مشرين إلى أنهم سيخوضون أشكالا احتجاجية أخرى في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
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