قرار جديد لريال مدريد بخصوص بول بوغبا

يتجه نادي ريال مدريد الإسباني، إلى التراجع عن قرار تقديم عرض للاعب الفرنسي، بول بوغبا، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وحسب تقارير صحفية إنجليزية وإسبانية، اليوم الأحد، فإن إدارة النادي الملكي أخبرت مدرب الفريقن زين الدين زيدان، بأنها لن تستجيب لكل مطالب النادي الإنجليزي المالية بخصوص بوغبا، وذلك بعد أن اشترط “الشياطين الحمر” مبلغ 130 مليون يورو لضمه.
المصادر نفسها، شددت على أن ريال مدريد يتجه إلى التخلي بشكل نهائي عن فكرة التعاقد مع النجم الفرنسي، بسبب تألق الأروغواياني الشاب فالفيردي، والذي تعتبره إدارة النادي بأنه مستقبل متوسط ميدان الريال.
ويرغب النادي الإنجليزي في تسريح بوغبا، شريطة التوصل بعرض مالي كبير محدد في 130 مليون يورو، وقد تأكدت رغبة الفريق بعد أن أسقط اسمه من لائحة المشاركين في مباراة أمس أمام بيرنلي.
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