- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الحزام الأمني: سنفتح تحقيقا واسعاً في جريمة استهداف منصة ميدان الصمود والان مع التفاصيل
الأحد 29 ديسمبر 2019
أكدت قوات الحزام الأمني بمحافظة الضالع، اليوم الأحد، أنها ستفتح تحقيقا واسعا في جريمة استهداف منصة ميدان الصمود بعد إنتهاء العرض العسكري".
وأضافت القوات في تصريح مقتضب "ولن تتهاون في الرد أو التحقيق وستلاحق المجرمين ، وهم يعرفون جيدا˝ ردة فعلنا ".
وكان تفجير إرهابي استهدف في ملعب الصمود بالضالع حفلا لتخرج دفعة عسكرية.
وذكر متحدث باسم المركز الإعلامي لجبهة الضالع، أن صاروخا حوثيا استهدف عرضا عسكريا في ميدان الصمود والحصلية خمسة شهداء وعدد من الجرحى حتى اللحظة.
وبين أن الصاروخ انفجر في منصة ملعب ميدان الصمود فور انتهاء عرض عسكري لقوات الحزام الأمني، والشهداء : خمسة شهداء بحسب مصدر في مكتب الصحة بالمحافظة، والجرحى اكثر من ثمانية جرحى.
وأشار إلى أن الانفجار وقع بعد ثواني من انتهاء عرض عسكري لقوات الحزام الأمني في محافظة الضالع.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الحزام الأمني: سنفتح تحقيقا واسعاً في جريمة استهداف منصة ميدان الصمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.