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شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد حقوقي: 484 شهيداً مدنياً جراء الألغام الحوثية في تعز والان مع التفاصيل
الأحد 29 ديسمبر 2019
استشهد 484 مدنياً جراء الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في محافظة تعز منذ 2015، وفق مرصد حقوقي
وقال المرصد اليمني للألغام في إحصائية حديثة بثها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن محافظة "تعز" أكثر منطقة يمنية ملوثة بالألغام، ما تسبب في إعاقة المشاريع الاقتصادية والزراعية، وموجة نزوح كبيرة للسكان.
وأضاف المرصد أن ضحايا الألغام في محافظة تعز منذ 2015 وحتى اليوم بلغ 484 شهيداً مدنيا توزعوا بين 162 طفلا و 117 من النساء و 205 قتلى من الرجال.
وأشار التقرير إلى تعرض 1245 آخرين لإصابات وتشوهات وإعاقات، منهم 287 طفلا و193 امرأة و 765 رجلا.
ولفت المركز إلى أن الحوثيين استخدموا في تعز تقنيات حديثة من الألغام ذات شظايا تعمل بالمتحسسات الضوئية والكهربائية الحرارية.
وقال المركز إن 18 مديرية من أصل 23 مديرية في محافظة تعز ملوثة بالألغام.
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