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شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثية بإب تنهب ملايين الريالات من العملة الجديدة وتضاعف معاناة المواطنين والان مع التفاصيل
الأحد 29 ديسمبر 2019
تسببت مليشيا الحوثي الإنقلابية بمصاعب كثيرة للمواطنين بمحافظة إب وسط اليمن جراء منعها تداول العملات الجديدة للعملة اليمينة.
وعمت حالة من الشلل في الحركة التجارية في المحلات الكبرى والصغيرة نتيجة منع تداول العملة الجديدة ومصادرتها.
وقالت مصادر مطلعة إن المليشيا الحوثية صادرت الملايين من العملة الجديدة من محلات صرافة بمحافظة إب بذريعة مخالفة أوامرها.
وقال سكان محليون إن مصادرة المليشيا الحوثية للعملة اليمنية الجديدة تسبب بكارثة معيشية طالت حياة المواطنين بمختلف مديريات المحافظة.
وعمت حالة من السخط الواسعة محافظة إب والمحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا، نتيجة منع المواطنين تداول العملة النقدية الجديدة ومحاولة استبدالها بالريال الالكتروني وشلل شبه تام للأسواق والحركة التجارية جراء تعنت المليشيا.
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