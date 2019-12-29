شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل جميع الأسرى بين أوكرانيا والانفصاليين الموالين لروسيا والان نبدء بالتفاصيل

أفادت وكالات أنباء روسية اليوم الأحد أن قوات الحكومة الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا بدأوا تبادلا لجميع الأسرى يقضي بعودة كل أسرى الصراع الذي دام 5 سنوات بين الطرفين إلى ديارهم. وأبرم الاتفاق على تبادل الأسرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في شهر ديسمبر بباريس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تبادل جميع الأسرى بين أوكرانيا والانفصاليين الموالين لروسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.