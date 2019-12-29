بالصورة.. مسيرة طلابية في ميسان

نظم طلبة الجامعات في محافظة ميسان، اليوم الاحد، مسيرات في شوارع المحافظة تاييدا للتظاهرات التي تشهدها البلاد. وقال مراسل الخليج 365، إن المئات من طلبة كليات محافظة ميسان، خرجوا صباح اليوم، بمسيرة في شوارع مدينة العمارة، تاييدا للتظاهرات التي تشهدها مدن عراقية عدة.

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