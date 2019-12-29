بالصور .. اعتصامات طلبة النجف

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تظاهر المئات من طلبة كليات محافظة النجف، اليوم الاحد، وسط المحافظة للمطالبة بالانتخابات المبكرة وحل البرلمان.
وقال مراسل الخليج 365، إن المئات من طلبة كليات محافظة النجف، تظاهروا اليوم، وسط المحافظة تاييدا للتظاهرات التي تشهدها مدن عراقية عدة.
وأضاف، ان التظاهرين من الطلبة طالبوا بحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة.
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