بالصور .. اعتصامات طلبة النجف

وقال مراسل الخليج 365، إن المئات من طلبة كليات محافظة النجف، تظاهروا اليوم، وسط المحافظة تاييدا للتظاهرات التي تشهدها مدن عراقية عدة.

وأضاف، ان التظاهرين من الطلبة طالبوا بحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة.