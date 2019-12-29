التربية تصدر بيانا بشأن الاعتداء على تربية الرصافة الثانية

اصدرت وزارة التربية، الاحد، بيانا بشأن الاعتداء على مديرية الرصافة الثانية، فيما اشارت الى ان القوات الأمنية تقوم حاليا بمعالجة الموقف.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، انها "تستنكر الاعتداء الذي تعرضت له مبنى مديرية تربية الرصافة الثانية من قبل بعض المحتجين الغاضبين واجبار الموظفين والمراجعين على مغادرة المبنى بالقوة".

واضافت ان "الوزيرة سها خليل العلي بك تابعت الموقف في المديرية من خلال اتصالاتها مع القيادات والأجهزة الأمنية من اجل تدارك الموقف"، لافتة الى انها "طالبت الاجهزة الامنية بتوفير الحماية الكاملة للمديرية باعتبارها صرحا تربويا".

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وشددت الوزارة "على إيلاء سلامة الكوادر التربوية الأهمية القصوى"، موضحة ان "القوات الأمنية تقوم حاليا بمعالجة الموقف مع مراعاة عدم حدوث اية احتكاكات تجنبا لوقوع اضطرابات".

وأفاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، بأن محتجين اقتحموا مبنى مديرية تربية الرصافة الثانية في العاصمة بغداد، وأقدموا على تحطيم محتويات مبنى المديرية وإخراج الموظفين قسرا وبالاكراه.