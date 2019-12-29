دائرة صحة الكرخ تندد بتهديد مديرها

نظمت ملاكات دائرة صحة الكرخ، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى الدائرة في بغداد، احتجاجا على تهديدات تلقاها مدير الصحة جاسب الحجامي.

وذكرت مديرية صحة الكرخ في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الملاكات الطبية والصحية والادارية والفنية التابعة لدائرة صحة بغداد الكرخ جددت الوقفة الاحتجاجية للتعبير عن استيائهم وادانة التهديدات بشأن ما يتعرض له مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ (جاسب لطيف علي الحجامي) لمجموعة من التهديدات المباشرة والاعتداءات المتكررة من قبل بعض الاشخاص والمجموعات التي تقوم بمحاربة الاشخاص والمدراء المخلصين والمتفانين في عملهم".

وأضافت انه "تم القاء بيان الاستنكار اثناء الوقفة الاحتجاجية الذي ادان التهديدات بعد الحصول على مجموعة من الوثائق من القوات الامنية التي اكدت عن وجود محاولات للقيام بعمليات اعتداء او اغتيالات بحق مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ".