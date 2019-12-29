فرنسا.. اضراب سكك الحديد يتسبب بخسارة 400 مليون يورو

أعلنت شركة سكك الحديد الفرنسية " SNCF " عن خسارة قدرها 400 مليون يورو، جراء اضراب عمال الشركة عن العمل في يومهم الحادي والعشرين.

وقال رئيس الشركة جان بيير فاراندو في حديث لصحيفة "لاكوا" الفرنسية إن "النقاش بين الموظفين والإدارة معطلًا، وميزانية الخسائر لشركة السكك الحديدية ستزيد أكثر، بسبب الاضراب".



وأضاف، أن "خسائر الشركة منذ يوم 5 كانون الاول تسبب بالفعل في خسارة SNCF 400 مليون يورو".

واوضح ان "الحسابات المالية لعام 2019 سوف تتاثر بشدة بهذا الاضراب ، خاصة وأننا لم ننته بعد من عدد العواقب الاقتصادية".

