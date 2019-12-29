زخم مروري في ساحة الاندلس وسط بغداد 'صور'

افاد مصدر امني، الاحد، بأن ساحة الاندلس وسط بغداد تشهد زخما مروريا. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "ساحة الاندلس تشهد حاليا زخما مروريا بسبب وجود تظاهرة قرب وزارة الزراعة وسط العاصمة للمطالبة بتوفير التعيينات". واضاف المصدر ان "الزخم حدث ايضا بسبب وجود اعمال اكساء وصيانة في مجسر ملعب الشعب". Advertisements



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