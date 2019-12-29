اصابة ضابط وثلاثة مقاتلين بتفجير انتحاري خلال المرحلة الثامنة من عمليات ارادة النصر

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، عن اصابة ضابط وثلاثة مقاتلين، بتفجير انتحاري نفسه خلال عملية ارادة النصر بمرحلتها الثامنة.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قواتنا المسلحة تواصل واجباتها في المرحلة الثامنة من عملية إرادة النصر، وقد تمكنت قيادة عمليات صلاح الدين ضمن هذه المرحلة من العثور على اربعة أوكار للارهابيين تحتوي اجهزة اتصالات ومواد غذائية وملابس واواني طبخ، كما دمرت نفقين إثنين بداخلهما عبوتين ناسفتين، وقتلت خمسة إرهابيين انتحاريين كانوا داخل نفق".

وأضافت انه "خلال رفع الاحجار عن النفق، اقدم احد الإرهابيين الانتحاريين أيضاً على تفجير نفسه مما ادى الى اصابة ضابط وثلاثة مقاتلين، من الفوج الثاني باللواء ٩١"، مشيرة الى ان "قواتنا الامنية مازالت تحاصر الوكر، لكي يتم تطهيره غرب وادي الثرثار بالقرب من قريه السرت".

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ولفتت الخلية إلى أن "القوات الامنية عثرت على معمل تفخيخ في غرب وادي الثرثار قرب قرية مناور الشمري".

يذكر ان قيادة العمليات المشتركة اعلنت، اليوم الاحد، عن انطلاق المرحلة الثامنة من عملية ارادة النصر، فيما اشارت الى ان العملية تتكون من خمسة مراحل.