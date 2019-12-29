طعن جماعي في نيويورك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 5 أشخاص على الأقل في حادث طعن بمنزل حاخام قرب كنيس بمنطقة مونسي في ولاية نيويورك الأمريكية. وقالت الشرطة الأمريكية إنها ألقت القبض على مشتبه به في حادثة الطعن داخل منزل حاخام بمنطقة مونسي في ولاية نيويورك. وأكد مجلس الشؤون العامة اليهودي على تويتر أن "شخصا يرتدي وشاحا طعن الضحايا في منزل في مونسي". وأضاف المجلس أن "كل المصابين الخمسة نُقلوا إلى مستشفيات محلية و2 منهم في حالة خطيرة وأحدهم تعرض لـ6 طعنات".

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