بدء تبادل أسرى صراع الأعوام الـ5 بين أوكرانيا والانفصاليين

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالأحد 2019/12/29 01:38 م بتوقيت أبوظبي
أسرى خلال عملية التبادل في أوكرانيا - رويترز
بدأت قوات الحكومة الأوكرانية والانفصاليون شرقا، الأحد، تبادلا لجميع أسرى الصراع الذي دام 5 سنوات بين الطرفين.
والسبت، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عملية تبادل الأسرى بين كييف والانفصاليين في شرق البلاد.
من جهتها، أعلنت الوسيطة في حكومة دونيتسك المعلنة من طرف واحد داريا موروزوفا التوصل إلى اتفاق بين كييف والانفصاليين لتبادل الأسرى.
وذكرت وسائل إعلام محلية أخرى أن العملية قد تشمل عناصر سابقين في شرطة مكافحة الشغب محتجزين في أوكرانيا، بسبب ضلوعهم في حملة القمع الدموية ضد المتظاهرين في ساحة ميدان عام 2014 التي أطاحت آنذاك بالرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش.
وبادر الرئيس الأوكراني إلى المطالبة بعملية التبادل هذه في 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري خلال قمة باريس للسلام في أوكرانيا.
وشكلت القمة التي جمعت الرئيس الأوكراني مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة بإشراف فرنسي ألماني، تقدما وإن لم يفض الاجتماع إلا إلى عدد قليل من القرارات الملموسة.
ففي سبتمبر/أيلول الماضي، قامت كييف وموسكو بتبادل 70 محتجزا لا سيما المخرج الأوكراني أوليغ سينتسوف الذي أطلقت موسكو سراحه.
وبعد ذلك تم التوافق على وقف لإطلاق النار وانسحاب لطرفي القتال من 3 قطاعات على خط الجبهة، فيما قررت قمة باريس أن تتم انسحابات جديدة.
كما أعادت موسكو لكييف سفنا حربية استولت عليها، بينما عبّر العديد من المسؤولين الروس وعلى رأسهم بوتين عن تقديرهم لزيلينسكي.
وأسفر النزاع بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص منذ عام 2014، ويتهم الغرب وأوكرانيا موسكو بتمويل وتسليح المتمردين، وهو ما تنفيه روسيا، مؤكدة أنها تؤدي دورا سياسيا إنسانيا لحماية السكان المحليين في هذه المناطق الناطقة باللغة الروسية.
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