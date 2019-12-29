عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عمان.. ارتفاع مؤشرات النفط والغاز

الأحد 29 ديسمبر 2019

شهد قطاع النفط والغاز في سلطنة عمان ارتفاعا نتيجة ارتفاع الأسعار وإنتاج السلطنة من الغاز الطبيعي، ما عوض بشكل جزئي الانكماش في القطاع غير النفطي.



وأظهرت بيانات لوزارة المالية أن قطاع الكهرباء والماء حقق نموا بنسبة 4.2% فيما شهد قطاع الزراعة نموا بمقدار 4.1% وقطاع الفنادق والمطاعم زيادة بنحو 5.6%.

وتراجع إجمالي القطاع غير النفطي بنسبة 3.4% فيما سجل قطاع النفط الخام نموا بنسبة 2.1% وقطاع الغاز زيادة بنسبة 5.6%.

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وواصل قطاع الإنشاءات والبناء تراجعه للعام الثالث على التوالي نتيجة انخفاض الاستثمارات بعد فورة إنشائية في السنوات السابقة.

وسجل القطاع انخفاضا بمقدار 10.5% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع النصف الأول من عام 2018.

وسجل قطاع الصناعة تراجعا بنسبة 9.6% فيما بلغت نسبة الانخفاض نحو 7.4% في قطاع التجارة و4.1% في قطاع النقل والاتصالات و1.4% في قطاع الأنشطة الخدمية.

ووفقا للبيانات، فإن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية انخفض بنسبة 1.9% الى نحو 14.04 مليار ريال (36.50 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري من حوالي 14.32 مليار ريال (37.23 مليار دولار) في النصف الأول من العام الماضي.