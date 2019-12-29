شكرا لقرائتكم وزير الدفاع التركي: مستعدون لإرسال قوات إلى ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نقلت وسائل إعلام حكومية تركية عن وزير الدفاع، خلوصي آكار، قوله الأحد، بشأن إرسال جنود إلى ليبيا: "إن الجيش التركي مستعد لحماية مصالح أنقرة في الداخل والخارج".

وتسعى تركيا للحصول على تفويض برلماني لإرسال قوات إلى ليبيا، لدعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، بموجب مذكرة التفاهم الأخيرة الموقعة بين الطرفين، فيما توعد البرلمان الليبي برد قاس إذا فكرت تركيا بالتدخل العسكري في ليبيا، واعتبر عبدالله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، أن ذلك التدخل بمثابة "استعماراً جديداً لليبيا".

البرلمان التركي

ويتوقع أن تتم مناقشة مذكرة طلب التفويض في البرلمان، الخميس المقبل، حسب مصادر في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم.

وكان موقع "نورديك مونيتور" السويدي لفت قبل أيام إلى سعي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لتكوين جيش من المرتزقة للقتال في ليبيا.

وأضاف أن عدنان تانري فردي، المستشار العسكري لأردوغان، أكد على ضرورة تأسيس أنقرة لشركة عسكرية خاصة للمساعدة في تدريب الجنود الأجانب، على اعتبار أنها أداة جديدة في السياسة الخارجية لتركيا، مثل "بلاك ووتر" الأميركية أو "فاغنر" الروسية، مشبها إياها بالصادرات الداعمة للاقتصاد.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser Advertisements

يذكر أن الجنرال المتقاعد يمتلك بالفعل شركة عسكرية خاصة هي "سادات"، ويعتقد كثيرون أنها قوة شبه عسكرية فعلية موالية للرئيس التركي.

ورجح الموقع السويدي بأن تتكون القوة القتالية للجيش الخاص المقترح من جنود متقاعدين مخضرمين، وبأن المعدات والأسلحة سيقدمها الجيش التركي.

في المقابل اعتبر نائب تركي بأن مذكرة التفاهم بين أنقرة وحكومة الوفاق معدة لتجاوز السلطة التشريعية وإفساح الطريق أمام شركة "سادات".

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو حذر، السبت، من أن الصراع الليبي يهدد بانزلاق البلاد إلى الفوضى وبأن تصبح سوريا القادمة، وذلك في إطار سعيه لتسريع صدور تشريع يسمح لأنقرة بإرسال قوات إلى هناك.

وأضاف تشاووش أوغلو، في تصريحات خلال اجتماع لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم: "إذا أصبحت ليبيا اليوم مثل سوريا، فإن الدور سيأتي على الدول الأخرى في المنطقة".

وتابع قائلا: "علينا القيام بكل ما يلزم لمنع انقسام ليبيا وانزلاقها إلى الفوضى، وهذا ما نفعله. الحكومة المشروعة هناك هي ما نتعامل معه". وشدد على أهمية الاتفاق العسكري والأمني الذي وقعته تركيا مع ليبيا.