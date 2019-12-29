سلطات تركيا: لن ننسحب من نقاط المراقبة التابعة لنا في إدلب

أعلنت السلطات التركية أنها لن تنسحب من نقاط المراقبة التابعة لها في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا..
وينتشر الجيش التركي في 12 نقطة مراقبة في إدلب بموجب اتفاق تم التوصل إليه في أيلول 2018 بين روسيا وتركيا.
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