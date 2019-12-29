سلطات تركيا: لن ننسحب من نقاط المراقبة التابعة لنا في إدلب

أعلنت ​السلطات التركية​ أنها لن تنسحب من نقاط المراقبة التابعة لها في ​محافظة إدلب​ في شمال غرب ​سوريا​..

وينتشر ​الجيش التركي​ في 12 نقطة مراقبة في إدلب بموجب اتفاق تم التوصل إليه في أيلول 2018 بين ​روسيا​ وتركيا.