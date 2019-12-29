أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن "عملية تبادل أسرى كبيرة جارية بين كييف والانفصاليين الموالين ل​روسيا​ في شرق ​أوكرانيا​"، مشيرة الى ان "عملية تحرير أشخاص محتجزين بدأت عند نقطة تفتيش مايورسكي في منطقة دونيتسك".

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كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة الاوكرانية: بدء عملية تبادل الأسرى مع الانفصاليين في دونيتسك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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