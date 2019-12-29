عقاب صقر ينفي استقالته من "المستقبل": تلفيق سخيف

نفى النائب السابق ​عقاب صقر​ استقالته من تيار "المستقبل، وأكد أنّ ما يتم تداوله على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ حول هذا الموضوع عار عن ​الصحة​ ومجرد عملية تلفيق سخيفة.

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