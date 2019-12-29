النشرة: ارتفاع منسوب نهر الليطاني نتيجة الامطار الغزيرة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ بان ​الامطار​ الغزيرة تتساقط في هذه الاثناء على مناطق النبطية و​اقليم التفاح​ مصحوبة بعواصف رعدية". وقد ادت الامطار الى ارتفاع منسوب نهري ​الزهراني​ والليطاني.



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