اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​ الى أن "​لبنان​ يعيش أصعب المراحل السياسية والاقتصادية والمالية والحياتية، وهذا يتطلب من الجميع تحمل المسؤولية. نحن أمام فرصة ينبغي التقاطها من اجل تشكيل ​حكومة​ إنقاذية تمد اليد للجميع وتعمل على ​مكافحة الفساد​ وتنفيذ القوانين وتطبيق الإصلاحات".

وخلال احياء حركة "أمل" ذكرى القيادي سعيد مواسي "طارق" وكوكبة من شهداء بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل باحتفال اقيم في النادي الحسيني، لفت بزي الى اننا "رفعنا الصوت من اجل حماية أموال المودعين والكشف عن الأموال المسحوبة والعمل على سن التشريعات المتعلقة باستعادة ​الأموال المنهوبة​ وتشكيل ​محكمة​ للجرائم المالية، ونطالب الجميع بضرورة تطوير ​الحياة​ السياسية والانتقال بها نحو ​الدولة المدنية​ والأخذ باقتراح ​كتلة التنمية والتحرير​ باعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على قاعدة التمثيل النسبي".

واضاف: "قدمنا كل التسهيلات والتطمينات للشيخ سعد الدين ​الحريري​، لكنه اعتذر ورفض التكليف، والآن أيضا نقدم للرئيس المكلف ​حسان دياب​ كل التسهيلات من اجل نجاح مهمة التأليف مع ابداء النصائح اليه بالتوجه مباشرة الى كافة القوى السياسية للوقوف عند رأيها".

وأكد أن "​المجتمع الدولي​ والعربي يراقب مسارنا، وعلينا ان نتحمل المسؤولية بغض النظر عن حجم الضغوط والتحديات والملفات كي نحافظ على مصلحة وطننا وشعبنا واستعادة الثقة المفقودة".

وتوجه بالتحية للشهداء "الذين سلكوا الطريق الصعب في زمن المتاعب وصنعوا أعراس العزة والكرامة والتحرير".

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كانت هذه تفاصيل خبر بزي: نقدم لدياب كل التسهيلات من اجل نجاح مهمة التأليف مع ابداء النصائح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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