لبنان يتأثر بمنخفض جوي جديد اعتباراً من بعد ظهر يوم غد الاثنين

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان تنحسر العاصفة "LOULOU" عن الحوض الشرقي للمتوسّط اعتبارا من هذا ​النهار​ ويعود ليتأثر بمنخفض جوي اعتباراً من بعد ظهر يوم الاثنين .

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم مع تساقط ​أمطار​ محلية خاصة في المناطق الجنوبية وثلوج على ارتفاع 1400 متر، يتحسن الطقس تدريجيا في الفترة المسائية ويتحول الى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود ب​درجات الحرارة​ ورياح ناشطة كما يتكون ​الضباب​ على المرتفعات.

الإثنين: غائم جزئيا مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات صباحا وارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورياح شديدة تقارب الـ 65 كم/س. يتحول الطقس تدريجيا ابتداء من بعد الظهر الى غائم وتنخفض الحرارة بشكل ملحوظ و تتساقط أمطار متقطعة واحتمال حدوث برق ورعد كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1300 متر وما دون في المناطق الداخلية.

الثلاثاء: غائم جزئيّاً إلى غائم مع رياح ناشطة وأمطار متفرّقة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 م وما فوق.