لبنان يتأثر بمنخفض جوي جديد اعتباراً من بعد ظهر يوم غد الاثنين

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان تنحسر العاصفة "LOULOU" عن الحوض الشرقي للمتوسّط اعتبارا من هذا النهار ويعود ليتأثر بمنخفض جوي اعتباراً من بعد ظهر يوم الاثنين .
الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد: غائم مع تساقط أمطار محلية خاصة في المناطق الجنوبية وثلوج على ارتفاع 1400 متر، يتحسن الطقس تدريجيا في الفترة المسائية ويتحول الى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة كما يتكون الضباب على المرتفعات.
الإثنين: غائم جزئيا مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات صباحا وارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورياح شديدة تقارب الـ 65 كم/س. يتحول الطقس تدريجيا ابتداء من بعد الظهر الى غائم وتنخفض الحرارة بشكل ملحوظ و تتساقط أمطار متقطعة واحتمال حدوث برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما دون في المناطق الداخلية.
الثلاثاء: غائم جزئيّاً إلى غائم مع رياح ناشطة وأمطار متفرّقة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 م وما فوق.
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