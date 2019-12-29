جوزيف ابوفاصل: حسان دياب يحارب لانه سني وخرج من عباءة تيار المستقبل ودار الفتوى

اشار المحلل السياسي المحامي جوزيف ابوفاصل الى ان ​الثورة​ والفورة تحولت الى ركوب تيار "المستقبل" بها، واليوم البلد مسروق ومنهوب والجميع يقاتل لاخر لحظة رغم ان البلد منهار ويحتاج الى 20 مليار ​دولار​. وكشف ان اغلب اسهم ​المصارف​ يملكها السياسيون.

واوضح ابو فاضل في تصريح تلفزيوني، ان ​تيار المستقبل​ لا يريد التمثل بالحكومة، بينما ​اللقاء التشاوري​ سيتمثل بوزير في الحكومة، يبقى 3 وزراء سنة يجب ان ينالوا موافقة الجميع، واكد انه لا يرضى الا بالنائب ​فيصل كرامي​ وزيرا للداخلية. واكد ان رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ يحارب لانه سني وخرج من عباءة تيار المستقبل و​دار الفتوى​، والحكومة يجب ان تكون تكنو سياسية لانه لا ثقة بأحد في ​لبنان​ بأنه مستقل.

واكد ان وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ لم يخسر في تسمية حسان دياب ل​رئاسة الحكومة​. واعتبر ان رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ ورئيس ​القوات​ ​سمير جعجع​ هما الحليفين اللدودين منذ ​استقالة الحريري​ في ​السعودية​. وشدد على ان دعم الاكثرية للحكومة موجود بحال "قلعت" الحكومة، وبحال لم تنجح سينسحب الدعم.

واعتبر بو فاصل ان مشكلتنا ليست مع الطائفية بل مع الحرامية، ويجب التظاهر امام من سرق، ولفت الى ان من يتظاهر اليوم في الشارع موجه حزبيا، وسأل بأي حق يتم اقفال الطرقات من قبل "قطاع الطرق". وشدد على ان قطع الطرقات جناية، والفوضى الامنية في لبنان ممنوعة، والمشكل السني الشيعي ممنوع. وشدد على ان الموضوع اصبح طائفي بإمتياز وليس ثورة.